Хитрость с мочалкой: положите ее с бельем в машинку и поразитесь чистоте – реальный эффект

Вы значительно продлите срок работы своей стиральной машинки, если будете бросать в ее барабан вместе с бельем мочалку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В процессе работы она соберет на себя весь мелкий мусор, ворсинки, нитки, волосы и шерсть. А это значит, что вся эта мелочь не засорит механизм машинки и не выведет ее из строя.