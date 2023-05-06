Хитрость с мочалкой: положите ее с бельем в машинку и поразитесь чистоте – реальный эффект

Стиральная машинка. Фото: Global Look Press

Этот лайфхак будет особенно полезен для владельцев домашних животных.

Вы значительно продлите срок работы своей стиральной машинки, если будете бросать в ее барабан вместе с бельем мочалку.

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В процессе работы она соберет на себя весь мелкий мусор, ворсинки, нитки, волосы и шерсть. А это значит, что вся эта мелочь не засорит механизм машинки и не выведет ее из строя.

Кроме того, ваша одежда благодаря мочалке будет после стирки выглядеть намного чище и свежее. Это крайне важно для тех, кто содержит дома лохматых питомцев.

И не забывайте ополаскивать мочалку после каждой стирки. А если лишней мочалки у вас не нашлось, бросайте с бельем в стиралку обычный полиэтиленовый пакет без рисунка, он тоже неплохо справится с задачей очистителя.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».

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