Как блогеры проверяют духи на качество: подделку и дешевку видно сразу

Итак, все, что вам нужно, это хорошенько встряхнуть флакон несколько раз. Если образуются множественные пузырьки по всей поверхности флакона, значит в духах много дорогого ароматического масла и, скорее всего, они действительно ценные. А вот если пузырьков мало, качества от такого парфюма вы вряд ли дождетесь.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».