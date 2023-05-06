Как блогеры проверяют духи на качество: подделку и дешевку видно сразу

Блогеры сейчас активно рассказывают своим подписчикам, как быстро и просто проверить духи на качество.
Нередко в торговых центрах продавцы заверяют, что продают настоящие качественные ароматы по сходной цене.
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Выглядят такие флаконы подчас неплохо, да и пахнет парфюм хорошо. Однако в применении он часто подводит – быстро выветривается, может приобрести посторонний запах спустя время.
Итак, все, что вам нужно, это хорошенько встряхнуть флакон несколько раз. Если образуются множественные пузырьки по всей поверхности флакона, значит в духах много дорогого ароматического масла и, скорее всего, они действительно ценные. А вот если пузырьков мало, качества от такого парфюма вы вряд ли дождетесь.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».