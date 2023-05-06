Смешайте лимонку с содой и киньте в унитаз: желтизна и темные пятна растворятся на глазах

Многие хозяйки постоянно экспериментируют с моющими средствами для унитаза, пытаясь найти по-настоящему эффективное. Однако убрать желтизну, старый известковый налет или мочевой камень с сантехники не так-то просто.
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И здесь на помощь может прийти очень простое и недорогое народное средство, которое в два счета справится с поставленной задачей.
Возьмите 1/3 стакана пищевой соды, добавьте 1/4 стакана лимонной кислоты, размешайте в единую массу.
Высыпьте состав в унитаз и смешайте в чаше с водой до образования пены. Эти пузырьки разъедят все отложения.
Выждете 30-40 минут и почистите поверхность щеткой. При необходимости процедуру повторите.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»