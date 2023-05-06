О таком применении таблеток для посудомойки вы точно не догадывались — «вау-эффект»

Ухаживать за кухней стоит огромных усилий. Это то место в доме, где годами копится жир, въедаясь в стены и технику, и если вовремя не убирать неприятного вида желтизну, то со временем это будет сделать труднее.

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Есть масса вариантов, как, например, отмыть плиту. Однако о способе убрать ее без помощи едкой «химии» знают единицы. Метод не такой агрессивный и эффект от него ничуть не хуже.

Все, что понадобится, это две таблетки для посудомоечной машины. Заливаем их теплой водой из расчета 100 мл на одну таблетку и ждем полного растворения.

Далее смачиваем губку в полученном растворе и наносим на плиту, духовку, дверцу. Для лучшего эффекта смачиваем бумажные полотенца в средстве и раскладываем в духовке минут на 10-15.

По истечении времени плиту следует тщательно протереть сначала сухой, а затем мокрой тряпками. Результат вас точно впечатлит.

По материалам belnovosti.by