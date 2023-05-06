Как нельзя поливать помидоры: больше не ищите причину чахлости – вы сами их губите

Многие огородники, посадив томаты в грунт, удивляются, что они плохо приживаются. Нередко томаты так и остаются чахлыми. А все из-за неправильного полива.

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Высадив саженцы томатов на свой участок, не нужно сразу их поливать. Выждете примерно две недели и только после этого полейте водой растения.