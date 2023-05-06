Петуния быстро пойдет в рост и станет еще ярче — воспрянут даже чахлые растения

Петуния очень популярна у садоводов. Дачники любят этот цветок за многообразие ярких расцветок и пышное цветение с весны до осенних заморозков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

И хотя растение не относится к капризным, с ним тоже бывают проблемы. Например, если вы заметили, что цветы стали не такими яркими, как раньше. И в целом петуния как-то поникла. То, вероятнее всего, дело в качестве грунта.

Цветку нужна кислая почва, другого варианта он не приемлет. Поэтому, как только вы заметили признаки увядания, нужно немедля вернуть земле правильный уровень pH. Это можно сделать с помощью воды и лимона. На литровую банку воды нужно взять десять капель фруктового сока. Получившимся раствором необходимо полить все проблемные растения. На килограмм почвы должно приходиться 50 мл. лимонной воды.

Источник: novostivl.ru