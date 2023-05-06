Если хотите летом небывалый урожай малины, выполните эти три простые действия сейчас

Любители малины смогут увеличить урожайность ягоды в несколько раз, если выполнят весной три простых действия.

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Во-первых, необходимо удалить старые сухие и тонкие загущающие побеги на малиновых кустах, а макушку нужно укоротить на 20-30 сантиметров. Это простимулирует боковое ответвление.