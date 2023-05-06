Объявлен курс доллара на 10 мая: рубль взлетел, но скоро снова рухнет - лучше присядьте

Российская валюта стала снова укрепляться впервые с марта месяца. На среду, 10 мая, на утро доллар будет стоит 76,26 рублей, а евро - 84,23.

Однако экономические аналитики считают, что тренд укрепления продержится недолго. Пока в России идет налоговый период, который и поддерживает нашу валюту. Но он скоро закончится.

Цены на нефть низкие, поэтому этот фактор тоже негативно скажется на рубле.

«В итоге в ближайшие месяцы доллар все равно вернется на уровень 80–85», - заявил экономист Константин Селянин.

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