Бросьте в унитаз горсть этого средства и все пятна уйдут, запах исчезнет: возьмите соду, соль

Очень простое в приготовлении, дешевое, но при этом эффективное средство для очищения унитаза и другой сантехники можно приготовить дома буквально за пару минут.

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Оно не имеет резкого химического запаха, а ингредиенты для него можно найти в шкафах любой квартиры.

Итак, соедините 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель вашего любимого эфирного масла. Чистящее средство для унитаза готово!