Бросьте в унитаз горсть этого средства и все пятна уйдут, запах исчезнет: возьмите соду, соль

Очень простое в приготовлении, дешевое, но при этом эффективное средство для очищения унитаза и другой сантехники можно приготовить дома буквально за пару минут.
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Оно не имеет резкого химического запаха, а ингредиенты для него можно найти в шкафах любой квартиры.
Итак, соедините 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель вашего любимого эфирного масла. Чистящее средство для унитаза готово!
Бросьте его горсть в чашу унитаза и пройдитесь по поверхности ершиком, пятна удалятся довольно быстро.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»