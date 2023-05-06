Бросьте в унитаз горсть этого средства и все пятна уйдут, запах исчезнет: возьмите соду, соль

Средство. Фото: соцсети

Этот состав вернет былую белизну вашей сантехнике.

Очень простое в приготовлении, дешевое, но при этом эффективное средство для очищения унитаза и другой сантехники можно приготовить дома буквально за пару минут.

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Оно не имеет резкого химического запаха, а ингредиенты для него можно найти в шкафах любой квартиры.

Итак, соедините 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель вашего любимого эфирного масла. Чистящее средство для унитаза готово!

Бросьте его горсть в чашу унитаза и пройдитесь по поверхности ершиком, пятна удалятся довольно быстро.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»

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