Прогнозы экспертов оправдались: доллар упал до самой низкой цифры – даже не верится

Доллары. Фото: Global Look Press

Рубль укрепляется уже несколько дней подряд.

Рубль продолжил свое укрепление на торгах Мосбиржи, уже несколько дней подряд он демонстрирует повышение на фоне иностранных валют, включая доллар.

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Вместе с тем «американец» на последних торгах упал сразу на 67 копеек, дойдя до цифры в 77,38 рубля.

Напомним, 77 рублей – это минимум, который предрекали доллару финансовые аналитики в мае. Они также полагали, что максимальный показатель для американской валюты в последний месяц весны – это 85 рублей.

Источник: 1prime.ru.

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