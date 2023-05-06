Прогнозы экспертов оправдались: доллар упал до самой низкой цифры – даже не верится

Рубль продолжил свое укрепление на торгах Мосбиржи, уже несколько дней подряд он демонстрирует повышение на фоне иностранных валют, включая доллар.
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Вместе с тем «американец» на последних торгах упал сразу на 67 копеек, дойдя до цифры в 77,38 рубля.
Напомним, 77 рублей – это минимум, который предрекали доллару финансовые аналитики в мае. Они также полагали, что максимальный показатель для американской валюты в последний месяц весны – это 85 рублей.
Источник: 1prime.ru.