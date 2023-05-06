Что можно сделать с банановой кожурой: привести в порядок пятки, удобрить цветы и другое

Банановая кожура может принести вам много пользы, не выбрасывайте ее сразу. Она отлично смягчает кожу. Причем речь идет о любой.

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Если протереть ей кожаные туфли или ботинки (рыхлой стороной), они приобретут ухоженный вид. А если это проделать с собственным лицом, то ваш вид станет будто только от косметолога.

Приложите кожуру к пяткам минут на 30, закрепив пищевой пленкой, и пройдитесь пемзой, и вы не узнаете их, кожа станет ровной и нежной.