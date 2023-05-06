Названа любимая подкормка чеснока в мае: опытные садоводы знают, что от нее он прет как на дрожжах

Наступили долгожданные майские праздники, и для опытных садоводов самое время начинать работы на земле. Сверяясь с погодой и лунным календарем, дачники заготавливают первые подкормки, которые являются важным этапом на пути к богатому урожаю.

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В частности, в мае первого удобрения ждет чеснок. Названа любимая подкормка, которую используют давно и эффективно мудрые и опытные садоводы. Если дать ее вовремя, то растение попрет как на дрожжах, зелень долго останется сочной, а плоды будут размером с кулак.

Лучшей считается селитра, ее в количестве 2 ст ложек разводят в 10 л воды и поливают раствором грядку чеснока. Также среди популярных азотных удобрений - аммиак. 10%-ного средства 3 ст ложки на 10 л воды.

По материалам сайта Belnovosti