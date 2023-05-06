Названы причины ранней седины: виноваты эти привычки – проверьте себя в списке!

Наша привычная жизнь может наносит скрытый ущерб организму. А то и явный, когда в молодом возрасте голова уже седая. Названы причины, по которым шевелюра серебрится уже в 30, а то и в 20 лет. Найдите, чем грешите вы, в списке.

Провоцировать седину, ка правило, могут вредные привычки. Например, курение. Оно усугубляет возникновение «белого пепла» на голове, так что лучше это дело бросить как можно скорее – оно в принципе ничем не полезно.

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Несбалансированный рацион питания также провоцирует раннюю седину. Нехватка меди, йода, железа, Омега-3 отражаются ранней потерей пигмента.

Уход тоже вносит лепту. Дешевенькая краска для волос плохо влияет на их структуру и пигмент, так что лучше на себе не экономить.

Проблемы со щитовидной железой также вызывают раннюю «старость» волос. Проверяться на диспансеризации нужно регулярно, чтобы не упустить важное.

Среди причин еще – стресс. Он быстро приводит волосы к пенсионному облику, так что лучше поменьше переживать и следить за эмоциональным фоном.

По материалам сайта The Voice Mag