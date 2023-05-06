По 10 тысяч: в мае пенсионеры получат дополнительную выплату - вот кто в списке

В мае сразу несколько тысяч пенсионеров по указу президента страны получат прибавку. Ее размер составит 10 тысяч рублей, и начислена она будет автоматически. Этим занимается Социальный фонд России.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Речь идет о выплате ко Дню Победы, которую в этом году получат 14 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это сразу несколько категорий адресатов, сообщает kp.ru: участники ВОВ, инвалиды, военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики и контрразведчики, защитники Ленинграда.