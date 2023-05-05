Для чего в стиральную машинку кладут соль: вы удивитесь — маленькая хитрость решает несколько задач

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет, чтобы агрегат прослужил долго.

Всего 3-4 небольших ложки соли, добавленных в стиральную машинку, решают массу проблем.

Это касается и качества стирки, и увеличения срока службы самого агрегата. Соль способна смягчить жесткую воду. Кроме этого, соль возвращает яркость цветным вещам и отбеливает белые.

Соль уничтожает грибок в стиральной машинке, устраняя неприятный запах и продлевая срок службы бытового прибора.

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Вносить соль стоит в отсек для ополаскивателя. С ней и вещи отстирываться будут лучше, и машинка прослужит дольше.

По материалам belnovosti.by.

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