Для чего в стиральную машинку кладут соль: вы удивитесь — маленькая хитрость решает несколько задач

Всего 3-4 небольших ложки соли, добавленных в стиральную машинку, решают массу проблем.
Это касается и качества стирки, и увеличения срока службы самого агрегата. Соль способна смягчить жесткую воду. Кроме этого, соль возвращает яркость цветным вещам и отбеливает белые.
Соль уничтожает грибок в стиральной машинке, устраняя неприятный запах и продлевая срок службы бытового прибора.
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Вносить соль стоит в отсек для ополаскивателя. С ней и вещи отстирываться будут лучше, и машинка прослужит дольше.
По материалам belnovosti.by.