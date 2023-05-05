Кубик к кубику: маленькая хитрость, которая не позволит вашему оливье превратиться в «кашу» - идеальный салат

Чтобы не испортить самый популярный праздничный салат - оливье, нужно соблюдать несколько простых правил. Превратиться в «кашу» оливье может из-за картошки.
Выбирайте для салата те сорта картофеля, которые не развариваются. Сначала дождитесь, когда картошка полностью остынет, а затем начинайте нарезать ее кубиками для салата. Так она не размягчится в оливье.
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Перед тем, как добавить в оливье горошек, обязательно слейте жидкость из банки. Лучше всего горошек предварительно откинуть через дуршлаг. Влажный ингредиент способствует превращению оливье в «размазню».
Испортить салат может и не в меру жидкий майонез. Чтобы его загустить, можно добавить растертый яичный желток.
По материалам belnovosti.by.