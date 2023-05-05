«Американцу» нанесен новый «хук»: небывалое обрушение доллара на бирже — чем закончились валютные торги в канун важного события

Заданный в первые дни этой рабочей недели тренд на падение курса доллара в пятницу был продолжен. В канун важного события — длинных майских выходных — доллар заметно ослаб, уступив позиции.
По данным Московской валютной биржи, рубль вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 77,38 рубля и 11,17 рубля соответственно.
Таким образом, на этой неделе «американцу» был нанесен новый «хук».
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За неделю доллар упал на 2,87 рубля, юань — на 40 копеек, евро — на 3,22 рубля. Это небывалые показатели за последнее время.
Аналитики предсказывали укрепление рубля, но таких мощных цифр не приводили.
По материалам 1prime.ru.