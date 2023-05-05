«Американцу» нанесен новый «хук»: небывалое обрушение доллара на бирже — чем закончились валютные торги в канун важного события

Заданный в первые дни этой рабочей недели тренд на падение курса доллара в пятницу был продолжен. В канун важного события — длинных майских выходных — доллар заметно ослаб, уступив позиции.

По данным Московской валютной биржи, рубль вырос к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 77,38 рубля и 11,17 рубля соответственно.

Таким образом, на этой неделе «американцу» был нанесен новый «хук».

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