Как победить тлю за несколько минут с помощью дешевого напитка — яд для вредителей

Тля, несомненно, относится к самым неприятным вредителям. Она способна быстро уничтожить большую часть посадок. Поэтому ее необходимо истреблять сразу после обнаружения.

Но помните, что параллельно с этим вам нужно будет прогнать и муравьев. Так как они обязательно заведут себе новые колонии тли, и вам придется бесконечно тратить силы на борьбу с этим вредителем.

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Ликвидировать муравейники можно с помощью корицы. А для того чтобы уничтожить тлю потребуется: пол-литра воды и такое же количество водки. Для приготовления средства можно использовать самый дешевый спиртной напиток. Он справится ничуть не хуже дорогого аналога.

Все просто: смешайте ингредиенты в емкости с пульверизатором и распылите состав на зараженные растения. Заливать листья не нужно (это может привести к ожогу), вредителю хватит и микроскопической дозы. Тля очень чувствительна к спирту, поэтому эффект от проделанной работы вы увидите уже через несколько минут.

Источник: abekker.by