Вторая жизнь: даже самая старая посуда будет блестеть и станет, как новенькая — простой прием вернет роскошный вид сервизу

Красивый сервиз. Фото: Global Look Press

Лайфхак для тех, кто ни за что не променяет старое на новомодное.

Есть два проверенных метода, с помощью которых можно придать сияние и блеск старой посуде.

Отбелить тарелки и избавить их от казалось бы застаревших пятен поможет раствор уксуса. В литре воды нужно развести пару ложек уксуса. Смоченной в этом растворе тряпкой нужно натереть посуду, а затем высушить ее и протереть сухой чистой тряпкой. После этой манипуляции старый сервиз станет, как новый.

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Хороша для очистки сервиза от застарелых пятен и горчица. Тряпку нужно посыпать порошком и отполировать ею влажную посуду. Минут через пятнадцать горчицу нужно удалить с поверхности тарелочек и чашек. Они станут, как новые!

По материалам belnovosti.by.

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