Вторая жизнь: даже самая старая посуда будет блестеть и станет, как новенькая — простой прием вернет роскошный вид сервизу

Есть два проверенных метода, с помощью которых можно придать сияние и блеск старой посуде.

Отбелить тарелки и избавить их от казалось бы застаревших пятен поможет раствор уксуса. В литре воды нужно развести пару ложек уксуса. Смоченной в этом растворе тряпкой нужно натереть посуду, а затем высушить ее и протереть сухой чистой тряпкой. После этой манипуляции старый сервиз станет, как новый.

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