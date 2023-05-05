Лук вырастет размером с яблоко и не пожелтеет — поможет дешевое средство

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для этого вам потребуется 5 литров воды, 100 мл. раствора гумата калия и 1 ст. ложка аммиачной селитры. Ингредиенты нужно хорошо перемешать между собой и перелить полученный состав в емкость с носиком.

Далее полейте луковые грядки водой и следом обработайте приготовленным ранее раствором. Пяти литров средства хватит на один квадратный метр земли. После этой подкормки луковицы существенно прибавят в размере и перестанут желтеть.

Источник: YouTube-канал Романа Бурова