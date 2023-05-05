Растает во рту: любое мясо станет сочным, мягким, нежным на вкус - маленькая хитрость, о которой знают немногие

Правильно приготовленное, нежное, сочное и мягкое мясо - это особый кулинарный шик. Не все владеют этим мастерством.

А оказывается, всего-то и надо знать два простых приема, чтобы блюда из мяса всегда получались шедевральными.

Во-первых, нужно сосредоточиться на маринаде. Его задача - не только придать мясу особенный вкусовой оттенок, но и сделать его мягче. В литре воды нужно растворить большую ложку сахара и две ложки соли, держать мясо в таком маринаде нужно в течение часа. После этого оно гарантированно станет мягким и нежным.

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