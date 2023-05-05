Как ликвидировать муравейник с первой попытки — насекомым будет нечего есть

Фото: Global Look Press

Вредители поймут, что в вашем огороде им нечего ловить.

Почти все дачники находили на своем участке муравейник, а что с ним делать знает далеко не каждый. Конечно же, его нужно спешно убрать — в этом нет сомнений. Но как, вот в чем вопрос?

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Хитрые огородники предпочитают не вступать в долгое противостояние. А просто делают жизнь вредителей невыносимой, и насекомые сами убегают куда подальше.

Для того чтобы муравьи поняли, что им здесь не рады, вам потребуется взять стакан варенья и ведро воды. Тщательно перемешайте ингредиенты и обильно полейте этим раствором все муравейники вокруг. 

После такой обработки начнет образовываться дрожжевой грибок, который быстро испортит все запасы насекомых. И лишенные пищи вредители будут вынуждены искать другое пристанище.

Источник: forumdach.ru

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