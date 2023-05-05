Как ликвидировать муравейник с первой попытки — насекомым будет нечего есть

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Хитрые огородники предпочитают не вступать в долгое противостояние. А просто делают жизнь вредителей невыносимой, и насекомые сами убегают куда подальше.

Для того чтобы муравьи поняли, что им здесь не рады, вам потребуется взять стакан варенья и ведро воды. Тщательно перемешайте ингредиенты и обильно полейте этим раствором все муравейники вокруг.

После такой обработки начнет образовываться дрожжевой грибок, который быстро испортит все запасы насекомых. И лишенные пищи вредители будут вынуждены искать другое пристанище.

Источник: forumdach.ru