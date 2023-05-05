Перекроют седину на 100%: названы самые эффективные краски для волос

По мнению экспертов, в тройку лучших средств для окрашивания волос вошла продукция L’Oreal, Londacolor и ESTEL.

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Самую высокую оценку получила краска L’Oreal Professionnel Inoa ODS2. Этот продукт не является самым стойким. Но он отлично перекрывает седину и не портит структуру волос, так как в своем составе не содержит аммиака.

На второй ступени рейтинга оказалась крем-краска Londacolor Creme Extra Rich. Это окрашивающее средство представлено в очень широком ассортименте: более ста цветов и оттенков. Оно великолепно закрашивает седые волосы и питает кончики волос витамином Е.

И замыкает тройку ESTEL «Я выбираю цвет». Эта краска долго держится на волосах и защищает их от выгорания на солнце.

Источник: kp.ru