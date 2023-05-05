Пандемии конец: ВОЗ сняла глобальный режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу

Похоже, можно считать, что пандемия коронавируса окончена. 4 мая директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус провел заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, после которого объявил о завершении действовавшего в мире с 2020 года режима ЧС по CoViD-19.

«В ходе заседания члены комитета отметили тенденцию к снижению смертности от CoViD-19, снижение числа госпитализаций, связанных с CoViD-19, и госпитализаций в отделения интенсивной терапии, а также высокий уровень популяционного иммунитета к SARS-CoV-2. Позиция членов комитета изменилась за последние несколько месяцев. Признавая остающиеся неопределенности, связанные с потенциальной эволюцией SARS-CoV-2, они сообщили, что пришло время перейти к долгосрочному ведению пандемии CoViD-19», — говорится в отчете на сайте ВОЗ.

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Гебрейесус отметил, что страны должны сохранять бдительность в отношении коронавируса, потому что он никуда не исчез и продолжает видоизменяться, новые вспышки болезни все еще возможны. Он добавил, что нынешнее объявленное решение о прекращении режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении не стоит расценивать как «повод для снижения бдительности». Далее ВОЗ собирается разработать перечень долгосрочных рекомендаций странам по борьбе с CoViD-19.