Белое станет кипенно-белым, цветное — ярче: просто добавьте это в машинку при стирке белья — простой ингредиент, есть в каждом доме

Оказывается, важным ингредиентом для стирки белья, обеспечивающим отличный результат, является не только стиральный порошок.

Несколько ложек обычной пищевой соли, которая есть на каждой кухне, позволят идеально отстирать даже самые сильные загрязнения.

Соль обеспечит белизну белым вещам и сделает ярче и контрастнее цветные.

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