Не забудьте опрыскать клубнику этим средством в мае, иначе рискуете не дождаться сочных ягод

Все садоводы-огородники знают о том, что многие вредители не прочь угоститься сочными ягодами клубники. Но не все догадываются о том, что рискуют потерять урожай еще во время цветения.

А виной этому может стать жук долгоносик. Этот коварный вредитель питается листьями, соцветиями, завязями и корнями садовой культуры. Поэтому, если заметите его на своей грядке, то тут же приступайте к уничтожению паразита.

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Для того чтобы избавиться от долгоносика, вам потребуется чеснок и вода. Эти ингредиенты нужно брать в равном количестве. Порубите чеснок, залейте его жидкостью и уберите настаиваться в теплое темное место.

Когда пройдет 7 дней, средство нужно будет процедить и разбавить водой. На 100 мл. настоя возьмите 20 литров воды. Готовый состав перелейте в удобную емкость и распылите на наземные части растений.

Источник: ogorod.ru