Теперь уже ничего не изменится, такого не предвидели: что произошло с евро и долларом на торгах — новый курс валют

Рубль в первую неделю мая «разошелся» — в хорошем смысле этого слова. Национальная валюта на торгах последние несколько дней отыгрывалась за ранее нанесенные ей поражения.

Рубль укреплялся, демонстрируя рекордные показатели с мая и апреля.

Так, доллар в пятницу максимально падал на 1,79 рубля до 76,26 рубля (минимум с 24 марта), евро — на 1,95 рубля до 84,23 рубля (минимум с 3 апреля), юань — на 24 копейки до 11,03 рубля (минимум с 16 марта). Всего за два дня доллар, в частности, максимально терял уже 2,95 рубля.

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