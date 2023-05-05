Теперь уже ничего не изменится, такого не предвидели: что произошло с евро и долларом на торгах — новый курс валют

Рубль в первую неделю мая «разошелся» — в хорошем смысле этого слова. Национальная валюта на торгах последние несколько дней отыгрывалась за ранее нанесенные ей поражения.
Рубль укреплялся, демонстрируя рекордные показатели с мая и апреля.
Так, доллар в пятницу максимально падал на 1,79 рубля до 76,26 рубля (минимум с 24 марта), евро — на 1,95 рубля до 84,23 рубля (минимум с 3 апреля), юань — на 24 копейки до 11,03 рубля (минимум с 16 марта). Всего за два дня доллар, в частности, максимально терял уже 2,95 рубля.
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Исходя из результатов торгов на Московской валютной бирже, Центробанк России установил курс валют на предстоящие выходные. Теперь все останется без изменений в течение четырех ближайших дней — до открытия торгов в среду, 10 мая.
Итак, курс доллара установлен на уровне — 76,8 рубля, евро — 84,9, юань — 11,11.
Аналитики предсказывали, что рубль будет укрепляться, но даже они не называли таких цифр.
По материалам cbr.ru