Как приготовить идеальную жареную картошку: нежную внутри и с поджаристой корочкой

Жареную картошку любят многие, а вот готовить правильно умеют только единицы. Дело в том, что это блюдо требует особого подхода. Есть хитрости, без которых оно может получиться подгоревшим снаружи и сырым внутри.

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Чтобы избежать таких неприятностей на кухне, нужно поместить нарезанный картофель в горячую воду. Овощ следует оставить в ней на несколько минут. А затем откинуть на дуршлаг, хорошо обсушить и только после этого начинать жарить.

И помните, что соль нужно добавлять тогда, когда ломтики покроются хрустящей корочкой. Только в этом случае блюдо получится идеальным.

Источник: ogorod.video