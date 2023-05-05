Получится нежным, рассыпчатым и не слипнется: вот что нужно добавить в кастрюлю при варке риса — простейший ингредиент

Рисовая крупа. Фото: Global Look Press

Чтобы приготовить идеальный гарнир, нужно соблюсти несколько правил.

Рис — один из любимейших гарниров, он идеально подходит к мясу, курице, рыбе, овощам. Готовить рис просто, но все же нюансы есть.

Рассыпчатым, нежным и неклейким рис получится при соблюдении нескольких условий. Этот гарнир требует вместительной посуды. На стакан риса нужно брать кастрюлю емкостью полтора-два литра.

Соотношение воды к рису должно составлять 1,5–2  одному. На один стакан риса — полтора-два стакана воды.

Закладывать рис лучше в холодную воду. А перед этим тщательно промыть, пока вода не станет прозрачной.

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Идеально рассыпчатым и непереваренным рис сделает щепотка соли. Этот простейший ингредиент, который стоит добавить, как только вода закипит, обеспечит рису превосходное качество. 

Варите рис на медленном огне с закрытой крышкой.

По материалам belnovosti.by

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