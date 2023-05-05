Осторожно, мошенники: к майским праздникам в Сети активизировались лжетурагенты

В банке напомнили: чтобы не попасться на эту «удочку» нужно внимательно читать текст сообщений с кодом подтверждения - он должен совпадать с той транзакцией, которую вы совершаете. Не стоит передавать информацию из смс неизвестным лицам, а также позволять им устанавливать вам новые приложения.

Ну и не забывайте, что следует пользоваться услугами только проверенных турагентств с хорошей репутацией.