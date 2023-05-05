Осторожно, мошенники: к майским праздникам в Сети активизировались лжетурагенты

Перед майскими праздниками Интернет-мошенники начали активно предлагать в Сети «горящие» туры и авиабилеты, а также бронирования гостиниц. Все это проходит через поддельные сайты, а суть обмана в том, что после оплаты «путевки» злоумышленники получают данные банковских карт доверчивых путешественников. Об этом способе мошенничества журналистам рассказали эксперты ВТБ.
«В канун длинных майских праздников ВТБ зафиксировал увеличение активности мошенников с использованием фишинговых ресурсов. Размещая рекламу в соцмедиа, злоумышленники предлагают купить «горящие» туры и авиабилеты или забронировать гостиницы. Однако вместо оформленного путешествия клиенты оказываются жертвами лжетурагентов», - цитирует ТАСС сообщение банка.
«На самом деле будущий путешественник находится на фишинговом ресурсе, где вводит свои персональные данные, логин или пароль из смс, которые позволяют мошенникам получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам».
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В банке напомнили: чтобы не попасться на эту «удочку» нужно внимательно читать текст сообщений с кодом подтверждения - он должен совпадать с той транзакцией, которую вы совершаете. Не стоит передавать информацию из смс неизвестным лицам, а также позволять им устанавливать вам новые приложения.
Ну и не забывайте, что следует пользоваться услугами только проверенных турагентств с хорошей репутацией.