Каршеринг в Москве ограничили до конца майских праздников

Утром 5 мая Департамент транспорт Москвы сообщил, что до 10-го числа в центре столицы будет ограничена работа сервисов каршеринга.
«В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды», — передает ведомство в Telegram.
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Каршеринг в центре Москвы ограничен. Фото: t.me/DtOperativno/
Для пользователей каршеринга опубликовали границы территории, попадающей под запрет, а также попросили их быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей.