Каршеринг в Москве ограничили до конца майских праздников

Утром 5 мая Департамент транспорт Москвы сообщил, что до 10-го числа в центре столицы будет ограничена работа сервисов каршеринга.

«В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды», — передает ведомство в Telegram.