Уже не сказочно: на Бали готовятся ограничить поток туристов — с регистрацией за год до отдыха

Губернатор острова Бали Ваян Костер заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов. То есть теперь местные жители будут пускать в свой райский уголок не всех подряд, а только ограниченное количество гостей.

По словам политика, желательно применить такую систему, чтобы иностранцы регистрировались за год до визита на Бали и ждали своей очереди на въезд. Такая мера будет направлена на снижение рисков нарушения законодательства иностранцами, отдыхающими на острове.

«Если мы будем бездействовать, то опасаемся, что к нам будут приезжать все более скупые туристы. Они будут есть только дешевую пищу и ездить только на мотоциклах, нарушая законы. И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы», — цитирует губернатора ТАСС.

Костер назвал главной причиной необходимости введения квот неподобающее поведение иностранных туристов. Якобы они «творят безобразия и хулиганят», неуважительно относятся к местным обычаями и традициям.