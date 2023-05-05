Как обычным уксусом отмыть донышко сковороды — щедро льем поверх черного нагара

Если вам надоело скрести и счищать двухслойный нагар со сковороды и кастрюль, можно воспользоваться методом, который был в ходу еще у наших бабушек. Для этого потребуется самый обычный 9-процентный уксус. Это средство снимет не только почерневшую жирную пленку, но и эффективно удалит другие загрязнения.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Возьмите губку, затем обмакните ее в уксус и как следует натрите сковороду или кастрюлю с въевшимся нагаром. Особых усилий при этом прикладывать не придется. Оставьте посуду на 15–20 минут. Затем промойте водой.

Есть еще один более действенный способ. Чаще всего у кастрюли и сковороды подгорает именно донышко. Положите посуду в раковину (ее нужно заткнуть пробкой. — Прим. ред.) и налейте в нее укус. Кастрюлю и сковороду нужно поставить донышком вниз. Через 20–40 минут, в зависимости от степени загрязнения, промойте посуду. Нагар и липкий жир слезут сами, расползутся как вода.