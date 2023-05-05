Когда высаживать рассаду помидоров и перцев в открытый грунт — приживутся даже хилые кусты

Многие огородники стараются выращивать рассаду с запасом. Делают они это для того, чтобы в случае необходимости было чем заполнить пустующие места на грядках. Ведь часть растений может погибнуть в первые несколько дней после пересадки в открытый грунт.

В большинстве случаев это происходит из-за того, что был выбран не самый удачный момент для пересадки. А у каждой культуры он свой. Поэтому нужно составить расписание и сажать огород четко по графику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы обойтись без потерь при «переселении» перцев, отсчитайте 60–70 дней с момента появления первых листочков растения. А в случае с помидорами нужно подождать 40–60 дней.

Приступать к делу нужно тогда, когда минуют ночные заморозки. И помните: для пересадки этих культур необходимо выбрать безветренный и теплый, но не знойный день. Соблюдайте эти рекомендации, и ни один саженец не пропадет.

Источник: belnovosti.by