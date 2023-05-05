Сантехник выболтал, зачем при каждой стирки вливать уксус в машинку — уберет болотистую вонь

Сантехники и мастера по ремонту стиральных машинок поделились мощным лайфхаком, о котором слышали далеко не все хозяйки. Для этого пригодится одно копеечное средство, которое есть на кухне у всех без исключения.

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При каждой стирки в автомат нужно вливать обычный 9%-ный уксус, достаточно будет около 30 мл жидкости. С помощью этого средства можно добиться великолепного эффекта.

Вещи, простиранные в уксусной воде с порошком, станут значительно чище, мягче, нежнее. Ткань сохранит свой цвет и не полиняет. Еще один плюс в том, что сама стиральная машинка перестанет испускать болотистую вонь. Такая профилактика будет весьма полезна.