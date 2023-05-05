Henkel может вернуться на отечественный рынок — при одном условии

Стало известно о возможном возвращении производителя бытовой химии Henkel.

Производитель поставлял на отечественный рынок порошки и иные средства бытовой химии брендов «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени» и других. А еще компания производила для России средства для ремонта Ceresit, Metylan и клей «Момент». Однако организация заявила о прекращении работы с Россией.

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Компания продала активы на 54 миллиарда рублей. Однако, согласно сделке, компания имеет право выкупить свои активы в течение нескольких лет. Поэтому производитель может вернуться назад. Об этом рассказали на официальном сайте компании.