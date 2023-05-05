Какое растение притягивает деньги как магнит — посадите на даче, не пожалеете

Если вы хотите украсить свой дачный участок, то посадите лунарии. Цветок еще называют лунной фиалкой.

Во-первых, он красивый. Во-вторых, по внешнему виду растение напоминает монеты. И астрологи уверены, что оно приносит богатство и достаток своим хозяевам.

В мае как раз лунарии цветут и распространяют удивительный аромат на всю округу.

Кстати, цветок также прозвали «валютой папы римского». Еще наши предки верили, что если в доме есть финансовые проблемы, то они быстро исчезнут — как только он зацветет.

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