«Не смотрите сериалы»: что нужно, чтобы не чувствовать себя разбитым после сна

Специалист рассказала, как улучшить сон и начать чувствовать себя бодрым по утрам.
По словам эксперта, за час-два до отхода ко сну стоит отказаться от просмотра сериалов, использования гаджетов и еды.
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«Наладьте режим сна и бодрствования. Не смотрите сериалы, если уже почувствовали сонливость, позже уснуть будет еще тяжелее. Выработайте привычку ложиться спать в одно и то же время. За час-два до сна пройдитесь по улице, не используйте гаджеты и не объедайтесь», – рассказала психолог.
«Создайте ритуалы перед сном. Вы можете подобрать их специально для себя, то, что подойдет только вам. Свечи, теплая ванна, книга, спокойная музыка, медитация, что-то, что, во-первых, будет вас расслаблять, а во-вторых, со временем станет сигналом для вашей психики для отхода ко сну», – заявила эксперт в беседе с news.ru.
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