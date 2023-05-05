«Не смотрите сериалы»: что нужно, чтобы не чувствовать себя разбитым после сна

Специалист рассказала, как улучшить сон и начать чувствовать себя бодрым по утрам.

По словам эксперта, за час-два до отхода ко сну стоит отказаться от просмотра сериалов, использования гаджетов и еды.

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