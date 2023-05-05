Роскачество назвало лучший шампунь — богатство и плотность волос с прикорневым объемом

Каждая девушка при подборе шампуня задумывается о том, какое средство выбрать — оно должно полностью отвечать стандартам качества, заявленному на упаковке составу и конечно же, иметь определенные свойства. Одни покупают шампуни для сногсшибательного объема, другие — для того, чтобы мыть голову реже. Есть ли проверенное средство, которое может полностью отвечать запросу потребителей.

Эксперты Роскачества и Росконтроля провели свое независимое исследование, назвав лучший шампунь, который обязательно стоит приобрести тем, кто хочет сохранить красивые и здоровые волосы.

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Всего проверку прошли десятки торговых марок шампуней. Главными критериями качества стали безопасность, эффективность, а также оценка потребителей.

В итоге наивысший балл получил шампунь производства Unilever «Чистая линия» «Объем и сила». Эксперты отметили, что средство имеет приятный запах, легко распределяется по волосам. После этого шампуня волосы становятся более блестящими, шелковистыми и плотными.

По материалам vnimanie.pro