Как избежать неприятностей от лунного затмения 5 мая: советует эксперт

5 мая завершается «коридор затмений». В этот день наблюдается лунное затмение, которое может принести неприятные события. Чтобы избежать негативных последствий, Вера Бакулина, преподаватель Академии Астрологии Левина, советует провести этот день на даче, в кругу близких людей, и там заняться посильным физическим трудом.

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