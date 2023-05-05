Как избежать неприятностей от лунного затмения 5 мая: советует эксперт

5 мая завершается «коридор затмений». В этот день наблюдается лунное затмение, которое может принести неприятные события. Чтобы избежать негативных последствий, Вера Бакулина, преподаватель Академии Астрологии Левина, советует провести этот день на даче, в кругу близких людей, и там заняться посильным физическим трудом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Дачникам «фартит» ситуация: мощные, а сейчас и разрушительные, энергии Плутона проще трансформировать, стоя на земле в прямом смысле этого слова. Если у вас нет дачи, найдите способ побыть на природе, походить босиком, поработать в парке, на субботнике, хотя бы просто заняться комнатными цветами. Физические нагрузки, активное дыхание и «заземление» сейчас очень важны», - приводит слова астролога издание «РИАМО».