В Роспотребнадзор пришла просьба убрать акции в ресторанах быстрого питания — без скидок

Скидки на очень популярные продукты могут отменить.
Оказалось, обращение с просьбой отменить скидки и акции в ресторанах быстрого питания было отправлено в Роспотребнадзор.
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«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объемов торговли», – процитировали эксперта в russian.rt.com.
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