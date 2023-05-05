В Роспотребнадзор пришла просьба убрать акции в ресторанах быстрого питания — без скидок

Еда. Фото: Global Look Press 

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов сделал громкое заявление.

Скидки на очень популярные продукты могут отменить. 

Оказалось, обращение с просьбой отменить скидки и акции в ресторанах быстрого питания было отправлено в Роспотребнадзор.

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«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объемов торговли», – процитировали эксперта в russian.rt.com.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чего ждать от рынка недвижимости в ближайшее время.

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