В Роспотребнадзор пришла просьба убрать акции в ресторанах быстрого питания — без скидок

Скидки на очень популярные продукты могут отменить.

Оказалось, обращение с просьбой отменить скидки и акции в ресторанах быстрого питания было отправлено в Роспотребнадзор.

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