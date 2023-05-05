Росконтроль назвал лучшие шоколадные конфеты без пальмового масла — можно детям

Каждая мама, покупая сладости своим детям, задумывается, действительно ли продукт на сто процентов безопасен. Эксперты Росконтроля провели свое независимое исследование, назвав качественные марки шоколадных конфет. В них нет ни следа пальмового масла, плесени, примесей и вредных бактерий.

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В список качественных конфет попали «Осенний вальс», «Коркунов» и «Третьяковская галерея». В лаборатории в них нашли растительные масла, но речь идет об арахисовом или рапсовом, которые обогащены олеиновой кислотой.

Также детям можно давать конфеты «Бабаевские» и сладкую продукцию «Родные просторы». Эти две марки прошли проверку безопасности. В продукции нет примесей.

По материалам vnimanie.pro