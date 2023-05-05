Росконтроль назвал лучшие шоколадные конфеты без пальмового масла — можно детям

Шоколад. Фото: freepik.com

Прошедшие проверку марки шоколадных конфет удостоились высокой оценки.

Каждая мама, покупая сладости своим детям, задумывается, действительно ли продукт на сто процентов безопасен. Эксперты Росконтроля провели свое независимое исследование, назвав качественные марки шоколадных конфет. В них нет ни следа пальмового масла, плесени, примесей и вредных бактерий.

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В список качественных конфет попали «Осенний вальс», «Коркунов» и «Третьяковская галерея». В лаборатории в них нашли растительные масла, но речь идет об арахисовом или рапсовом, которые обогащены олеиновой кислотой.

Также детям можно давать конфеты «Бабаевские» и сладкую продукцию «Родные просторы». Эти две марки прошли проверку безопасности. В продукции нет примесей.

По материалам vnimanie.pro

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