Вот какой курс доллара будет в конце мая: провал и истерика валютчиков

Российская валюта начала отыгрывать свои позиции после затяжного падения. Причем главной причиной стало поведение Центробанка, представители которого сохранили ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но дали понять, что скоро ее повысят.

Эксперты уверены, что рубль будет пока укрепляться и из-за налогового периода. Поэтому к концу мая доллар может упасть до 75 рублей.

«После этих цифр рубль, скорее всего, стабилизируется», — заявила руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

При этом если у валютных спекулянтов случится истерика и они побегут в банки менять деньги, то на курсе рубля это может отразиться негативно.

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