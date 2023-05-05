Насыпьте крахмал и лимонку: унитаз заблестит как бриллиант — желтых пятен больше не будет

Унитаз быстро покрывают желтые пятна, которые сложно оттереть даже дорогими моющими средствами из магазина. Но можно сделать раствор из подручных ингредиентов, которые есть почти на каждой кухне. Эффект будет ошеломительный.

Сначала насыпьте в унитаз пачку крахмала — можно картофельный или кукурузный и оставьте на 15 минут. После — потрите ершиком и смойте.

Далее отправьте туда же пачку лимонной кислоты и так же подождите 15 минут.

Кислота без труда отчистит желтые пятна на унитазе. Он заблестит как бриллиант!

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