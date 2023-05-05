«Цены подскочили почти вдвое»: чего ждать от рынка недвижимости в ближайшее время

Эксперт объяснил, что будет происходить с ценами на недвижимость на вторичном рынке.

Уже не секрет, что в последнее время стоимость «квадратов» стала в несколько раз больше, чем пару лет назад. Россияне гадают, стоит ли им ждать скидок или нужно покупать квартиру сейчас.