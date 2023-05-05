«Цены подскочили почти вдвое»: чего ждать от рынка недвижимости в ближайшее время

Эксперт объяснил, что будет происходить с ценами на недвижимость на вторичном рынке.
Уже не секрет, что в последнее время стоимость «квадратов» стала в несколько раз больше, чем пару лет назад. Россияне гадают, стоит ли им ждать скидок или нужно покупать квартиру сейчас.
Аналитики заявляют, что рост цен продолжится. А льготная программа распространится и на вторичное жилье.
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«Льготная ипотека на «вторичке» приведет к росту стоимости квартир. Такой опыт уже был на рынке новостроек, где на фоне искусственного стимулирования спроса с помощью льготной ипотеки от государства, а потом субсидируемой ипотеки от застройщиков цены подскочили почти вдвое, новостройки доступнее не стали», — отметили в cud.news.
Напомним, ранее специалисты рассказали, какая сумма нужна для покупки купальника в этом году.