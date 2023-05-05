Подкормите этим копеечным средством клубнику: ягоды будут сладкие и сочные

Клубника — капризная ягода. И если вы хотите получить сладкий и сочный урожай, то растение надо подкармливать после посадки.

Одним из лучших вариантов опытные садоводы называют дрожжевой раствор. Смешайте 1 столовую ложку сухих дрожжей с 2 столовыми ложками сахара и залейте 5 литрами теплой воды.

Хорошо перемешайте и дайте настояться 3 часа. Далее разведите концентрат с водой из расчета 1:10 и поливайте клубнику.

В данной закваске присутствуют важные гормоны, стимулирующие рост растений на клеточном уровне, а также его сладкий вкус.

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