Волосы будут как после укладки: окуните голову в этот копеечный раствор - поразительный эффект

Для того, чтобы волосы выглядели ухоженными, как после укладки, не надо купать в магазине дорогие бальзамы. Японки и китаянки используют это копеечное средство, которое заметно улучшает качество вашей прически.

Возьмите обычный рис, залейте его водой и оставьте на один час. Затем воду, в которой была крупа, слейте и ополосните в этом растворе голову.

Оставьте на 30 минут, после - смойте.

Известный дерматолог Жаннет Граф уверяет, что волосы станут как шелк. Главное, повторять процедуру один раз в неделю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».