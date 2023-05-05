Вот таким курс доллара будет с 10-12 мая: еще не те кульбиты

Российская валюта снова начала укрепляться. И экономисты уверены - главная причина - это налоговые выплаты в стране. На данный момент доллар стоит 78 рублей. Евро - 86.

Однако после праздников «американец» может снова подняться в цене.

«После майских праздников курс рубля может «исполнять» самые разные кульбиты, следуя за новостным потоком», - заявил директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Аналитики считают, что доллар в среду, 10 мая, может снова подняться до 80 рублей.

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