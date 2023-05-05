Не выкидывайте раньше времени: как продлить мягкость хлеба

Стало известно, как спасти черствый хлеб.
Не спешите выкидывать твердый хлеб. Если на хлебобулочном изделии нет плесени, его можно употреблять в пищу. А от черствости спасет вода и микроволновая печь.
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Достаточно поставить в микроволновую печь миску с водой и туда же положить хлеб. Проверяйте мягкость хлеба каждые 20 секунд. Обычно на процедуру уходит не больше минуты. После хлеб снова становится мягким.
Также можно устроить хлебу паровую баню. Над кастрюлей с водой устанавливается дуршлаг, куда и помещается зачерствевший хлеб. Главное в этом случае – следить за тем, чтобы хлеб не стал слишком мягким. Об этом рассказали в novate.ru.
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