Не выкидывайте раньше времени: как продлить мягкость хлеба

Стало известно, как спасти черствый хлеб.

Не спешите выкидывать твердый хлеб. Если на хлебобулочном изделии нет плесени, его можно употреблять в пищу. А от черствости спасет вода и микроволновая печь.

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Достаточно поставить в микроволновую печь миску с водой и туда же положить хлеб. Проверяйте мягкость хлеба каждые 20 секунд. Обычно на процедуру уходит не больше минуты. После хлеб снова становится мягким.