«Стразы, перья, еще что-то»: стилист рассказала, про какой маникюр стоит забыть

Маникюр. Фото: Global Look Press 

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова поделилась с модницами важной информацией.

Стало известно, какой маникюр безнадежно устарел.

Оказалось, есть дизайн ногтей, который лучше не наносить в этом сезоне. 

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«Вышел из моды маникюр очень нарядный, то есть, когда все лучшее сразу: стразы, перья, еще что-то. Не в тренде маникюр со сложным дизайном, с очень яркими цветами. Это все уже неактуально», – заявила стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как распознать качественную косметику в магазине.

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