«Стразы, перья, еще что-то»: стилист рассказала, про какой маникюр стоит забыть

Стало известно, какой маникюр безнадежно устарел.
Оказалось, есть дизайн ногтей, который лучше не наносить в этом сезоне.
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«Вышел из моды маникюр очень нарядный, то есть, когда все лучшее сразу: стразы, перья, еще что-то. Не в тренде маникюр со сложным дизайном, с очень яркими цветами. Это все уже неактуально», – заявила стилист в беседе с vnimanie.pro.
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